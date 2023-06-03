بالأغلبية.. ترجيحات نيابية بتمرير الموازنة الأسبوع الحالي

2023/06/03 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح القيادي بالإطار التنسيقي فاضل موات الازريجاوي، اليوم السبت، التصويت بالاغلبية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

واكد الازريجاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك حراكاً سياسياً ما بين القوى السياسية من أجل التصويت على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، فهناك اغلبية برلمانية وسياسية داعمة لهذا التوجه”.

واوضح القيادي بالإطار أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليس لديه أي اعتراضات حقيقية على قانون الموازنة، بل هو يحاول الضغط من أجل الحصول على مكاسب اكثر ضمن الموازنة”.

أشار الى أن “الحراك السياسي الحالي، سيمكن الجميع من الحصول على توافق لتمرير الموازنة قبل الأسبوع الحالي”.

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