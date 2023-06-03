مطالبات نيابية بانصاف الخريجين في قانون التقاعد والضمان

2023/06/03 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب المستقل حسين حبيب، السبت، الحكومة لإنصاف الخريجين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن حق العمل مكفول في الدستور العراقي.

وقال حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الميزانية تضمنت تعيين 800 ألف موظف جديد بين متعاقد واجير يومي تم تثبيتهم على الملاك الدائم”، لافتا الى ان “الإعداد كبيرة جدا وهناك عجز كبير في الموازنة”.

وأضاف، ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا، سيوفر فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص كما سيوفر راتبا تقاعديا اسوة بالموظفين”.

وأشار حبيب الى، أنه ” لا يمكن الاعتماد على الدرجات الوظيفية بشكل كامل وعلى الحكومة توفير فرص العمل للخريجين في في القطاع الخاص”.

ولفت الى، أن ” الميزانية تضمنت تعيين 800 ألف موظف جديد على الملاك الدائم “.

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