2023/06/03 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تمدد فترة إجراءات المنح للمدارس الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تمدد فترة إجراءات المنح للمدارس الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تمدد فترة إجراءات المنح للمدارس الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).