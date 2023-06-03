كمين يطيح بـ9 اشخاص ضمن شركة الطيف بتهمة غسيل الاموال

2023/06/03 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم السبت، بالاطاحة ب (9) اشخاص قرب شركة الطيف بتهمة غسيل الاموال بكمين محكم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "من خلال نصب كمين محكم تمكنت قوة امنية من اعتقال (9) اشخاص احدهم منتسب في وزارة الدفاع وضبط بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ(76) مليون دينار عراقي".

واضاف المصدر، ان "الكمين ضمن شركة الطيف للحوالات ضمن منطقة السيدية"، لافتاً الى انه "تم اعتقالهم وفق المادة 36(غسيل اموال)".

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