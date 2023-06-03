"ضعف ما عرض على كريستيانو".. صحيفة: الهلال السعودي يحدد تاريخا للإعلان عن صفقته مع ميسي

2023/06/03 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي الهلال السعودي تاريخا لإعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان باريس سان جرمان الفرنسي رحيله رسميا هذا الموسم.

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