2023/06/03 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، السبت، اسمي اثنين من جنودها الثلاثة الذين قتلوا في هجوم نادر عبر الحدود، هما الرقيب عهاد دانان (20 عامًا) والمجندة برتبة رقيب ليا بن نون (19 عامًا)، في تبادل لإطلاق النار مع عنصر أمن مصري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعلن اسمي اثنين من جنودها الثلاثة الذين قُتلوا في هجوم نادر عبر الحدود مع مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعلن اسمي اثنين من جنودها الثلاثة الذين قُتلوا في هجوم نادر عبر الحدود مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).