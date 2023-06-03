فرنسا تدين اعتقال صحفيين في السليمانية كانا يتقصيان ايرادات المحافظة

2023/06/03 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نددت القنصلية الفرنسية في إقليم كردستان، اليوم السبت، باعتقال صحفي فرنسي ورفيقته أمس في محافظة السليمانية.

وقالت القنصلية في بيان إن "صحفيا فرنسيا وصديقته اعتقلا بشكل تعسفي في السليمانية قبل أن يفرج عنهما لاحقا"، مضيفة "نندد بحادث الاعتقال بأشد العبارات، وقلقون من الاعتداءات المستمرة على الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في سائر مناطق إقليم كردستان".

وأكدت أن "الحادث شاهد آخر على تلك الاعتداءات، ونعرب عن شكرنا للسلطات التي ساهمت في تهدئة الأوضاع".

هذا وأفاد مصدر بأن جهاز أمن السليمانية الآسايش سيصدر بعد قليل بيانا حول حادث اعتقال صحفي فرنسي ومترجمه.

وتفيد مصادر بان الصحفيين كانا يعدان تقريرا عن الايرادات في السليمانية.

ويأتي الاعتقال على خلفية توتر سياسي يعيشه اقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - الذي يهيمن على إدارة السليمانية- بشأن السياسة المالية واختلاف الحزبين على حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية.

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