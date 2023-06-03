برلماني: حصة الإقليم غير المعلنة تصل لـ 18%

2023/06/03 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو مجلس النواب اسعد البزوني، اليوم السبت، عن خروقات في نسبة إقليم كردستان من قانون الموازنة العامة 2023، فيما اكد ان الإقليم يريد التحكم في ملف تصدير الـ 400 الف برميل بحسب رؤيتهم وحساباتهم دون التدخل من الأطراف الأخرى.

وقالب البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “النسبة المعلنة الان 12.6%، لكن الواقع يشير الى وصول النسبة الى 18% مع احتساب بعض المواضيع الأخرى”، مشيرا الى ان “البصرة تنتج 3.5 مليون برميل نفط يوميا ولم يتم انصافها بالمقارنة مع الإقليم”.

واستطرد، ان “الإقليم يريد التحكم في ملف تصدير الـ 400 ألف برميل بحسب رؤيتهم وحساباتهم دون التدخل من الأطراف الأخرى”، لافتا الى ان “هنالك واضحة في خروقات نسبة إقليم كردستان من قانون الموازنة العامة 2023”.

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