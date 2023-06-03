2023/06/03 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة والتي شهدت استبدال حقائب سيادية على رأسها حقيبتا الدفاع والخارجية.

وفي التشكيلة الجديدة التي أعلنها أردوغان كما وعد في وقت سابق من اليوم بعد أداء اليمين الدستورية أمام برلمان البلاد، ذهبت حقيبة الخارجية التركية إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، بدلا من مولود تشاووش أوغلو.

وكانت حقيبة الدفاع من نصيب يشار غولير – بدلا من خلوصي أكار – الذي كان – غولير – حتى اليوم رئيسا للأركان التركية.

كما تسلّم جودت يلماز منصب نائب رئيس الجمهورية، وذهبت حقيبة وزارة العدل إلى يلماز تونتش، والطاقة إلى ألب أرسلان بيرقدار، وحقيبة المالية لمحمد شيمشيك، والداخلية لعلي ييرلي كايا.

يشار إلى أن الرئيس التركي أعلن في خطابه اليوم عقب أداء اليمين الدستورية أن ولايته الرئاسية الجديدة لن تشهد فتح دفاتر وملفات الماضي “كالتاجر إن أفلس”، مشيرا إلى إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم وأن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد أول اجتماع لها.

كما لفت أردوغان في كلمته في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا وتولى منصبه رسميا، إلى أن هذه الحكومة التركية الجديدة “ستعمل على زخرفة قرن تركيا” (التحضير للسنوات الـ100 القادمة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات غير متوقعة.. أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات غير متوقعة.. أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).