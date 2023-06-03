نجل القذافي يضرب عن الطعام داخل سجنه في لبنان

2023/06/03 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأ هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من 7 سنوات، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه دون محاكمة.وقال محامي هانيبال القذافي، السبت، إن موكله […]

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