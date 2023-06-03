حزب بارزاني: إذا مررت الموازنة بتهميشنا فـ”بالعافية عليكم وعاشت أيدكم”

2023/06/03 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي

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