طريق التنمية .. درب السوداني نحو كتلة اقتصادية إقليمية جديدة

2023/06/03 | 23:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهران فقط فصلا بين إعلان رئيس الوزراء عن عزم العراق توجيه دعوة لوزراء نقل دول الجوار لعقد مؤتمر في بغداد لمناقشة طريق التنمية وبين عقد الاجتماع الموعود.فقد جاء الإعلان من أنقرة عن “مشروع النهضة الجديد” وعن المؤتمر الإقليمي لمناقشته … Readmore

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