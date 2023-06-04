أحرقها في دقائق.. شاهد نيرانا هائلة تلتهم عدة قوارب

2023/06/03 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهم حريق ضخم عدة قوارب راسية في رصيف يعود لمرسى بحيرة باول في مدينة فارمنغتون بولاية أريزونا الأمريكية.استطاعت النيران التحرك بشكل سريع والانتشار من قارب لآخر بفعل الرياح.

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