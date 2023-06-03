سعيّد لماكرون: أعارض شروط صندوق النقد

2023/06/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس (أ ف ب) – تطرّق الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى معارضته للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على بلده مقابل منحه قرضًا تناهز قيمته ملياري دولار، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التونسية.وتحدث سعيّد أيضًا عن مسألة الهجرة السرّية، حسبما أشارت الرئاسة التونسية في بيان […]

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