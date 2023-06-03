مطاعم مغاربية في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق الأكلات التراثية

2023/06/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – يحظى طبقا الك**** والطاجين بشعبية واسعة في فرنسا، لكنّ المطاعم المغاربية الجديدة في باريس لم تكتف بهما، بل أدرجت في لوائح طعامها مجموعة من الأطباق الأخرى لا تتمتع بالشهرة نفسها، كالرفيسة والرشتة والشخشوخة، متيحة اكتشاف المطبخ المغاربي الغني بتنوعه.كانت كاتيا بارق البالغة 42 عاماً تعمل في مجال التواصل عندما […]

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