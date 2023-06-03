ريال مدريد يعلن رحيل هازارد

2023/06/03 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السبت أن جناحه الدولي البلجيكي السابق إدين هازارد سيغادر النادي بعد أربعة أعوام لم تكن على مستوى التوقعات.وقال النادي الملكي في بيان “توصّل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2023″، مستذكراً رقمه القياسي بقميص مدريد وهو […]

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