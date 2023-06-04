2023/06/04 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UFEq6_6hT5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة أنور الحمداني بمناسبة الموسم الجديد لستوديو التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة أنور الحمداني بمناسبة الموسم الجديد لستوديو التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).