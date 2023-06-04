“الأمر ليس سهلاً”.. التخطيط تحدد معايير استحداث محافظة (سومر)

2023/06/04 | 00:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التخطيط، معايير استحداث محافظة (سومر) وستكون المحافظة العشرين في العراق اذا ما اقرت رسمياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “بعد تقديم مقترح من احد النواب عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء حول استحداث محافظة (سومر) جنوب العراق وتشطر من محافظة ذي قارن تقوم الوزارة الآن بدراسة المقترح وستكون هنالك جملة من الاجراءات التي ينبغي القيام بها قبل الوصول الى مرحلة اعلان المحافظة الجديدة”.

وأضاف “كما يجب ان يكون هنالك دراسة جدوى للمحافظة حيث هنالك معايير تخطيطية يجب ان تكون حاضرة حيث ترتبط تلك المعايير بعدد السكان والانشطة الاقتصادية والزراعية والثروات التي توجد في المحافظة والطرق مستوى الخدمات والوحدات الادارية الموجودة فيها”.

وأشار الهنداوي الى انه “اذا ما توفرت تلك المعايير يتم مفاتحة مجلس الوزراء باستحداث المحافظة وبعدها يتم دراسة الملف في مجلس الوزراء وارساله الى مجلس النواب لتشربع قانون استحداث المحافظات وفقا لقوانين صادرة ومشرعة من مجلس الوزراء”.

وأكد ان “القضية ليست سهلة وهنالك الكثير من الاجراءات التي تتطلب دراسة حتى اتخاذ توصية او القرار بها”.

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