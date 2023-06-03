باريس تدين توقيف صحفي فرنسي في إقليم كردستان العراق

2023/06/04 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد صحفي فرنسي، السبت، لفرانس برس بأنه أوقف لساعات من قبل الشرطة خلال عمله على تقرير في إقليم كردستان العراق، فيما نددت القنصلية الفرنسية في أربيل بما اعتبرته "توقيفا تعسفيا" و"اعتداء" على حرية الصحافة.

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