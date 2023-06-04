الهلال السعودي يحدد تاريخا للإعلان عن صفقة ميسي

2023/06/04 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد نادي الهلال السعودي تاريخا لإعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد إعلان باريس سان جرمان الفرنسي رحيله رسميا هذا الموسم، بحسب ما ذكرته صحيفة إسبانية.

ونقلت صحيفة "سبورتس" الإسبانية عن مصادر من داخل الهلال أن إدارة النادي تعتزم الإعلان عن التعاقد مع ميسي، يوم الثلاثاء، السادس من شهر يونيو الجاري.

ويسعى الهلال السعودي إلى الحصول على موافقة ميسي النهائية، بحلول الثلاثاء، وبدء الإجراءات مباشرة بعد إعلان التوقيع لخلق صدى عالمي للصفقة، بحسب الصحيفة.

وتوقعت الصحيفة أن ميسي الذي سيلعب آخر مباراة له رفقة باريس سان جرمان هذا الأسبوع سيعلن قراره قريبا أيضا، وسيكون لاعبا حرا، يوم الإثنين.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يرغب في عودة ميسي، لكنه في وضع مالي لا يسمح له بتقديم عرض رسمي ولن يكون هناك تقارب بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الهلال يعرض 400 مليون يورو في الموسم الواحد على ميسي، وهو عرض أكبر من 200 مليون يورو التي يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر.

وتقول الصحيفة إن عرض الهلال السعودي لميسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وجهز الهلال كل التفاصيل المتعلقة بإعلان التوقيع المحتمل لميسي وهو في انتظار "نعم" من النجم الأرجنتيني، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها.

وأعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني، ميسي، سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا عن الفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي، في عام 2021، بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجل 32 هدفا، وقدم 35 تمريرة حاسمة.

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