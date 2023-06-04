موجة غبار قادمة الى بغداد فجر الأحد

2023/06/04 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع متنبئ جوي، قدوم موجة غبار الى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"موجة غبار متوسطة الكثافة متوقع ان تنطلق مع رياح شمالية غربية معتدلـة الحرارة من جهة القائم شمال غرب الانبار فجر الأحـد".

وأضاف "تمتد (الموجة) صباحا نحو مناطق الانبار وجنوب نينوى وتصل بشدة أخف الى العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط خلال نهار الأحد".

وأشار الى ان "موجة غبار تؤثر حاليا في صلاح الدين وكركوك".

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