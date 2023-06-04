شاهد بالفيديو.. عشائر شمر تعلن خوض الانتخابات المحلية بتحالف مع حزب الجماهير الوطنية

2023/06/04 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cex3ycgVb68

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