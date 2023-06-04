2023/06/04 | 01:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أنه لن تتشكل معادلة في المنطقة دون لعب طهران دورا رئيسيا فيها، وقال: “سنقف بوجه من يواجهنا إذ تحولت المقاومة لمفردة سياسية بارزة في العالم”.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة له من مرقد الإمام الخميني في ذكرى وفاته: “لن تتشكل أي معادلة في المنطقة دون أن تلعب الجمهورية […]

ظهرت المقالة رئيسي: لا معادلة في المنطقة دون لعب طهران دورا رئيسيا فيها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي: لا معادلة في المنطقة دون لعب طهران دورا رئيسيا فيها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي: لا معادلة في المنطقة دون لعب طهران دورا رئيسيا فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).