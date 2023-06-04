2023/06/04 | 02:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.وزير النفط حيان عبد...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: التغيير الوزاري يشمل 7 وزراء بينهم ثلاثة من السنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: التغيير الوزاري يشمل 7 وزراء بينهم ثلاثة من السنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: التغيير الوزاري يشمل 7 وزراء بينهم ثلاثة من السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).