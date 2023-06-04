وطني الصالات يصل إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس العرب

2023/06/04 | 02:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ، اليوم السبت إلى مدينةِ جدة السعوديّة، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات للمُشاركةِ في بطولةِ كأس العرب.وقال مديرُ المنتخب، علي عيسى في بيان إن “المشاركةَ في هذه البطولةِ تعدُّ محطةً مفيدةً وتجربةً جيدةً لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرة بالاحتكاكِ مع منتخباتٍ قويةٍ تنتمي للمدرسةِ الأفريقيّة كمنتخبي مصر وموريتانيا”.[…]

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