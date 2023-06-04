عشرات الآلاف يحتجون على الإصلاح القضائي في تل أبيب

2023/06/04 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع عشرات آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتانياهو لإصلاح النظام القضائي.

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