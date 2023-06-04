الكهرباء تصعق الزوراء في الدوري العراقي

2023/06/04 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: فاز فريق الكهرباء على الزوراء 1-0 ضمن تصفيات الجولة 32 من الدوري الممتاز.وسجل الهدف محترف الكهرباء فرانك سيدرك ابوغو (49).وأهدر الزوراء فرصة التعويض وتعزيز مركزه في المنافسة على لقب الدوري .

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