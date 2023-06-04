باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل ميسي عن صفوفه

2023/06/04 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.وقال نادي العاصمة في بيان “بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023”.وأشار النادي الباريسي المملوك […]

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