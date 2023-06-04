كأس الاتحاد الأفريقي.. اتحاد العاصمة الجزائري يعانق اللقب القاري الأول في تاريخه

2023/06/04 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سطر اتحاد العاصمة الجزائري اسمه في السجلات الذهبية للمسابقات القارية، بعدما انتزع لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كأس الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام يانغ أفريكانز التنزالي صفر-1 السبت على ملعب "5 جويلية" في إياب الدور النهائي.

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