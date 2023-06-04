مسؤولون أوكرانيون: أنظمة الدفاع الجوي تشارك في صد هجمات جوية في كييف

2023/06/04 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، كييف، على تطبيق تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في الساعات الأولى، من صباح الأحد، في صد هجمات جوية قرب كييف.

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