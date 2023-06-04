2023/06/04 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).