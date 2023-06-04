وسط تساؤلات.. أردوغان يغيّر وزراء حقائب سيادية بحكومته الجديدة

2023/06/04 | 06:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تشكيلته الحكومية الجديدة عقب مراسم تنصيبه لولاية جديدة، السبت، تمتد لـ5 سنوات، إذ شهدت التشكيلة الجديدة تغييرات لوزراء بحقائب سيادية وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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