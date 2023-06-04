2023/06/04 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان في الرباط، السبت، للمطالبة بحظر قتل الكلاب الضالة، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، فيما تعد السلطات بإدارة هذه الممارسة في شكل أكثر إنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافعون عن حقوق الحيوان في المغرب يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافعون عن حقوق الحيوان في المغرب يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).