بالصور.. الجنود الإسرائيليين القتلى بتبادل إطلاق النار على حدود مصر

2023/06/04 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مساء السبت، صورا للجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار مع عنصر بالأمن المصري.

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