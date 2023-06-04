الإسكان تعلن توفير وحدات سكنية للطبقات المتوسطة

2023/06/04 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة الإعمار والإسكان، الاحد، إن مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الاستثمارية تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة، بينما لفتت إلى تثبيت نص بعقود الإنشاء يلزم المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة.





وأفاد المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن "مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الفرص الاستثمارية الخمس التي أعلنت أمس الأول تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة".





وأضاف، أنه "تمت إضافة بند ملزم للمستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة وعدم المضاربة بالأسعار وتم تثبيت ذلك في العقد الاستثماري الخاص".

وتابع، أن "فترة البدء بالمشاريع الخمسة تتطلب شهرا لفتح العطاءات وآخر للإحالة وتبدأ بعدها عملية التنفيذ".





وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الاستثمار أن "المدن الاستثمارية الخمس التي أعلنت أمس الأول ستنشأ في محافظات بغداد وبابل وكربلاء والأنبار ونينوى وستكون مستدامة وخضراء وتطبق فيها أنظمة العزل الحراري والصوتي ويمكن تسميتها بالمدن الذكية".





وأضاف، أنه "لا فرق بين المستثمرين المحليين أو الأجانب والمهم لدينا أن عملية البناء تنفذ باعتماد المعايير وأعلى المواصفات وهذه المدن ستكون مخدومة بالطرق والبنى التحتية".





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