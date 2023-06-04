2023/06/04 | 09:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ميتا" تطلق نظارتها الجديدة للواقع المختلط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ميتا" تطلق نظارتها الجديدة للواقع المختلط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ميتا" تطلق نظارتها الجديدة للواقع المختلط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).