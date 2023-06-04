2023/06/04 | 09:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6hHC0nK42Hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقرب من التيار يكشف تفاصيل بشأن “افشال” مشروع الاغلبية الذي تبناه الصدر | اخبار التاسعة 2023/6/4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقرب من التيار يكشف تفاصيل بشأن “افشال” مشروع الاغلبية الذي تبناه الصدر | اخبار التاسعة 2023/6/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).