استقالت مسؤولة إدارة السلامة والمحتوى في تويتر

2023/06/04 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين.

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