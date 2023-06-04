ما هي الأطعمة التي تسبب غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟

2023/06/04 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤثر الطعام الذي نتناوله وكيفية إنتاجه على صحتنا وبيئتنا.تعرّف إلى الأطعمة التي تسبب غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

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