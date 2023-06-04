2023/06/04 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحامي، كريم بيلوني، الوكيل القانوني للسفير اللبناني في فرنسا والذي يواجه اتهامات بالاغتصاب أن موكله لم يتبلغ بأي شكوى حتى الآن.

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