تكليف قائد جديد لشرطة محافظة نينوى

2023/06/04 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتكليف قائد جديد لشرطة محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تكليف العميد فلاح عماش الجربا قائداً جديداً لشرطة نينوى خلفاً للقائد السابق اللواء ليث الحمداني".

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