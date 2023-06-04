شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنواصل إطلاق اقمار التجسس

2023/06/04 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اجتماعاً للأمم المتحدة دعت إليه واشنطن، بعد فشل بيونغ يانغ في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس، معتبرة أنه “غير عادل ومنحاز”، […]

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