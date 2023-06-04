البنتاغون يندد بتصرفات الصين ‘الخطرة’ في آسيا

2023/06/04 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نددت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الأحد، بالتصرفات “الخطرة بشكل متزايد” للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الذي يحضر مع […]

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