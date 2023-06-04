العراق يتسلم من سوريا 50 إرهابياً و168 أسرة من عائلات داعش

2023/06/04 | 09:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعيد 50 سجينا عراقيا من عناصر تنظيم “داعش” و168 عائلة من عائلات التنظيم، من سوريا إلى العراق، وفق ما أفاد مصدر حكومي عراقي.

وأفاد المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته بأن “السلطات العراقية تسلمت 50 عنصرا من تنظيم داعش، من قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف أن المتطرفين “سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأعيدت كذلك وفق المصدر الحكومي العراقي “168 عائلة سيتم إيداعها في مركز الجدعة” الواقع جنوب الموصل، على أن تخضع “لمرحلة تأهيل نفسي، وبعد التأكد من عدم وجود حالات انتقامية من قبل شيوخ العشائر في مناطقهم، سيتم إعادتهم إلى مناطق سكنهم”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء المتطرفين محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

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