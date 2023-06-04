تفاصيل ملحمة منسية.. هجوم عراقي كاد يقلب مسار حرب 1967

2023/06/04 | 09:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير تقرير إسرائيلي إلى أنه لو كان لدى الطيارين العراقيين معلومات استخباراتية أفضل، لكان بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بالمجهود الحربي الإسرائيلي برمته، وربما كان سيطلق على الحرب مسمى آخر غير الأيام الستة.

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