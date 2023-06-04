حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة لاسبوع

2023/06/04 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة ايرث نيوز، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات لاسبوع واحد.

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