بينها إحالة 133 شخصاً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق

2023/06/04 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، حصيلة الواجبات الامنية في بغداد والمحافظات لمدة أسبوع.

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