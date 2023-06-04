حكم قضائي على امرأة يؤجج اضطرابات في شرق ألمانيا

2023/06/04 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية، سيرهي ليساك، ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد، مساء السبت، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 20 شخصا بينهم خمسة أطفال في حين انتشل رجال الإنقاذ أشخاصا من تحت الأنقاض.

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