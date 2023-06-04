ارتفاع ملحوظ بالحرارة وأمطار بدءاً من الثلاثاء.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/06/04 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات المطر الثلاثاء المقبل، وارتفاع بدرجات الحرارة.





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