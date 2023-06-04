سومو تكشف عن معدل سعر النفط المصدر للأردن

2023/06/04 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 59.55 دولاراً خلال شهر أيار الماضي، وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في الشهر الماضي بأقل من 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط، البالغ (71.30) دولاراً، بحسب الإحصائيةالصادرة عن الوزارة .





وقالت سومو في إحصائية على موقعها، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأُردن خلال شهر أيار الماضي بلغت 256 ألفاً و974 برميلاً”، مبينة أن “معدل التصدير بلغ 8 آلاف برميل يوميا".





وأضافت شركة تسويق النفط العراقية أن "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 59.55 دولاراً”، مشيرة إلى أن “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 15 مليونا و302 ألف دولار".





وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز النفط الخام، بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا أن التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.





وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن تتوقف في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي 2022.





يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الحوضيات بمعدل 10 آلاف برميل يوميا تقريبا.





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